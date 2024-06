Herbert Ritter als Vorsitzender der AT Styria einstimmig wiedergewählt

Herbert Ritter wurde einstimmig in seiner Funktion als Vorsitzender bestätigt, ebenso wie seine Stellvertreter Johann Höllwart und Udo Traussnigg. „Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns, Advanced Technologies in der Steiermark weiter voranzutreiben und das zukunftsweisende Projekt AT Styria 2.0 zu forcieren“, betonte Herbert Ritter nach seiner Wiederwahl. Die AT Styria fungiert als Netzwerk für Unternehmen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen im Bereich der Automatisierungstechnik, Digitalisierung und Advanced Technologies. Das Netzwerk umfasst mittlerweile über 140 Mitglieder aus unterschiedlichsten Branchen der Steiermark.

©AT Styria Johann Höllwart, Herbert Ritter und Udo Traussnigg (v.l.)