Neue Donau: Badeverbot wurde aufgehoben!

Wasser okay

Veröffentlicht am 14. Juni 2024, 14:48 / ©WienTourismus/Christian Stemper

Angesichts der sommerlichen Temperaturen am Wochenende eine erfreuliche Nachricht für alle Wasserratten: Das verhängte Badeverbot aufgrund des Donauhochwassers ist aufgehoben! Die Labors für Hygiene der MA 39 (Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien) haben ihre Untersuchungen hinsichtlich der Wasserqualität in der Neuen Donau abgeschlossen.

Wasserqualität in Ordnung

Das Ergebnis: Die Badewasserqualität des Gewässers ist wiederhergestellt und alle maßgeblichen mikrobiologischen Werte im „grünen“ Bereich. Die roten Fahnen, die entlang der Neuen Donau aufgrund des Badeverbotes gehisst wurden, sind eingezogen. Einem Besuch der Donauinsel samt einem Sprung ins kühle Nass steht somit nichts mehr im Wege.

Reinigungsarbeiten am Wasser und zu Land laufen auf Hochtouren

Nun, nachdem das Hochwasser abgeklungen ist, laufen die Aufräumarbeiten am Wasser und zu Land auf Hochtouren. Aufgrund der Strömung während des Hochwassers in der Neuen Donau wurden Unterwasserpflanzen ausgerissen und treiben infolge verstärkt an der Wasseroberfläche. Die Mitarbeiter*innen der Fachabteilung Wiener Gewässer sammeln die Pflanzen wieder ein, um für ein rundum ungetrübtes Badeerlebnis zu sorgen. Parallel dazu werden sämtliche Uferbegleitwege entlang der Donauinsel, die teilweise überflutet wurden, von Schlamm befreit und sorgfältig gereinigt.

Vorsicht aufgrund geringer Sichttiefe und Treibgut geboten

Während des Hochwassers wurde Sediment in die Neue Donau eingetragen und dabei aufgewirbelt. Deshalb ist beim Baden bis auf weiteres Vorsicht geboten: Nicht nur ist die Sichttiefe des Gewässers zum gegenwärtigen Zeitpunkt geringer als sonst, auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass noch größeres Schwemmgut im Wasser der Neuen Donau treibt.