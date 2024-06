Nachhaltigkeitsfestival „Geco“ erobert den Grazer Hauptplatz

Das Geco Festival, kurz für Graz Eco Festival, bietet eine Plattform für verschiedene Aussteller, die ihre innovativen Ideen und Produkte präsentieren. Doch was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich? Diese Frage steht im Mittelpunkt des Festivals. Besucher werden dazu anregt, über „Reduce, Reuse, Recycle“ nachzudenken und wie diese Prinzipien in ihrem Alltag, in der Wirtschaft und in ihrer Freizeit umgesetzt werden können.

Auftakt: Heute um 17 Uhr

Das Programm des Festivals ist breit gefächert und bietet für jeden etwas: Podiumsdiskussionen, inspirierende Vorträge und praktische Workshops laden zur Teilnahme ein. Für die jüngsten Besucher gibt es ein Kinderprogramm, das auf spielerische Weise Umweltbewusstsein fördert. Musikalische Darbietungen sorgen zudem für eine entspannte Festivalatmosphäre. Der Auftakt des Geco Festivals erfolgt heute um 17 Uhr mit einer Podiumsdiskussion.