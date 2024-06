2024: 186 Firmenpleiten in Kärnten – drei davon in Millionenhöhe

Veröffentlicht am 14. Juni 2024, 15:22 / ©Günter.adobe.stock.com

Gegenüber dem Vergleichszeitraum 2023 ist das ein Zuwachs von 5,7 Prozent oder 10 Fällen. Auffällig: Mit 102 Fällen (+ 36 %) wurden deutlich mehr Verfahren eröffnet als (mangels Vermögens) abgewiesen wurden. Die Zahl der Nicht-Eröffnungen beläuft sich aktuell auf 84 Fälle (- 16,8 %). Die vorläufigen* Passiva sind aufgrund der Großinsolvenzen rund um die „ASAP-Gruppe“ auf insgesamt EUR 240 Mio. hochgeschnellt.

Bundesländervergleich: Kärnten auf Platz 7 im Ranking der Steigerungen

Im bundesweiten Durchschnitt sind die Unternehmensinsolvenzen gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 26 Prozent gestiegen. Mit Ausnahme von Tirol verzeichnen alle Bundesländer Steigerungen. Kärnten verzeichnet im Bundesländervergleich mit einem Plus von 5,7 Prozent nach dem Burgenland (+ 84 %), Vorarlberg (+ 82,4 %), Wien (+ 36,2 %), Oberösterreich (+ 34,2 %), Steiermark (+ 29,1 %) und Niederösterreich (+12,1 %) die siebentgrößte Steigerung. Nach wie vor dominieren Betriebe aus dem Bereich des Handels, der Beherbergung/Gastronomie und der Bauwirtschaft das Kärntner Insolvenzgeschehen.

240 Mio.: Das waren die Millionen-Insolvenzen im ersten Halbjahr

Auch, aber nicht nur wegen der Großinsolvenzen rund um die „ASAP – Gruppe“ haben sich die vorläufigen* Passiva auf 240 Millionen erhöht. So befinden sich unter den fünf größten Insolvenzen die vier Fälle der „ASAP-Gruppe“. Die ASAP Production GmbH, die ASAP Trading GmbH, die ASAP 62 EUR GmbH und die Silent Yachts Explorer 100/1 GmbH, Klagenfurt – vorläufige Passiva rd. 140 Mio. Euro – sind gemeinsam für fast 60 Prozent der Passiva in Kärnten verantwortlich. Die nächstgrößeren (nach Passiva) Insolvenzfälle sind das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung Almdorf Seinerzeit „Touristik“ Aktiengesellschaft, Patergassen, mit Passiva von 24,3 Mio. Euro und die Konkursverfahren rund um die Ilgenfritz Gruppe (Ilgenfritz Vertriebs GmbH, Ilgenfritz Produktions GmbH, Ilgenfritz Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH & Co KG, Ilgenfritz Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH, I & K Vieh- und Fleischhandel Kärnten GmbH) mit Passiva von 13,2 Mio. Euro.