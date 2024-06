Finnische Delegation in Graz zu Besuch

Begleitet von Vertretern des Zentrums zur Förderung der Menschenrechte in Gemeinden und Regionen wurden Mitarbeiter des finnischen Justizministeriums sowie des Büros des Premierministers Antti Petteri Orpo von Isabella Meier und Markus Möstl informiert.

Finnische Delegation erkundet Grazer Integrationspolitik und Menschenrechtsinitiativen

Im Grazer Rathaus wurden sie herzlich von Bürgermeisterin Elke Kahr und dem Stadtrat für Integration, Robert Krotzer, empfangen. In einem regen Austausch interessierten sich die finnischen Besucher besonders für die Strategien zur Bekämpfung von Diskriminierung am Arbeitsplatz, die Förderung der Diversität auf dem Arbeitsmarkt sowie die städtischen Maßnahmen im Bereich Wohnraumpolitik.

Finnische Expertin lobt Grazer Menschenrechtsintegration, sieht Potenzial für Finnland

Mia Luhtasaari vom „Department of Democracy and Public Law“ des finnischen Justizministeriums zeigte sich beeindruckt von der Integration der Menschenrechte in alle Bereiche des Grazer Stadtlebens. Sie betonte jedoch auch, dass Finnland in diesem Bereich noch weiteres Verbesserungspotenzial habe.

„In Graz leben Menschen aus über 160 Nationen“

Bürgermeisterin Elke Kahr und Stadtrat Robert Krotzer (beide KPÖ) unterstrichen gemeinsam die Bedeutung einer inklusiven Gesellschaftsstruktur für ein friedliches Zusammenleben: „In Graz leben Menschen aus über 160 Nationen. Wir streben danach, niemanden auszugrenzen oder zurückzulassen. Der direkte Kontakt und die enge Zusammenarbeit mit unserer Bevölkerung sind uns besonders wichtig.“