Kärnten im EM-Fieber: Public-Viewing-Locations in eurer Nähe

Sportfans haben sich den Termin längst rot im Kalender markiert! Am heutigen Freitag beginnt die Fußball-Europameisterschaft 2024. Der Anpfiff für das Eröffnungsspiel, in dem Deutschland und Schottland aufeinander treffen, fällt um 21 Uhr. Die österreichische Nationalmannschaft spielt erstmals am 17. Juni 2024. Begeisterte Fußballanhänger und solche, die es noch werden wollen, können natürlich sämtliche EM-Matches auch in Kärnten live mitverfolgen. Bei etlichen Locations wurden dazu sogenannte Public Viewings auf die Beine gestellt. Wir haben eine kleine Übersicht für euch zusammengestellt!

Coole Public-Viewing-Spots in Kärnten Anstelle eines zentralen, großen Public Viewings mit Bierbänken wird es in Villach heuer viele, über das ganze Stadtgebiet verstreute Möglichkeiten geben. Und zwar in den Gastgärten! Den teilnehmenden Gastronomen wurde für die Live-Übertragungen der Fußballspiele, extra die Möglichkeit geboten, einen 55-Zoll-Bildschirm auszuleihen. Fix mit an Bord sind: die Café Konditorei Bernold, die Anna Neumann Bar, das Café Glück, Le Bar, Mexican Cantina Salud, Cotidiano und das Rathauscafe. Auch wird es sowohl in der ersten EM-Woche – vom 17. auf den 25. Juni – als auch zu den Entscheidungsmatches – vom 9. auf den 14. Juli – ein „Grill & BBQ Fest“ am Unteren Kirchenplatz geben.

In Velden am Wörthersee und Pörtschach am Wörthersee könnt ihr ebenfalls in den einzelnen Betrieben sämtliche EM-Matches live miterleben. Die Listen der teilnehmenden Gastronomen haben wir euch im Ortsnamen verlinkt!

Am Faaker See könnt ihr bei Camping Arneitz alle Spiele der Fußball-Europameisterschaft live auf einer großen LED-Leinwand verfolgen.

Auch am Neuen Platz in Klagenfurt wurde anlässlich der Fußball-Europameisterschaft ein großes Public Viewing am Neuen Platz auf die Beine gestellt. Dazu wurde extra eine 30 Quadratmeter (!) große Videowall aufgestellt. Von 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 werden dort insgesamt 51 Spiele übertragen. Da entgeht euch garantiert kein Tor!

Mitfiebern könnt ihr auch beim Public Viewing am Ferlacher Hauptplatz. Wie berichtet, werden unter freiem Himmel alle EM-Spiele auf einer LED-Wall live übertragen. Vereine und die ortsansässige Gastronomie sorgen während der Spieltage für Speis und Trank.

Auch am Gasserplatz in Hermagor wurde eine LED-Wall aufgestellt. Alle Spiele ab 17 Uhr werden dort übertragen. Veran­stalter Herwig Ambra wird mit seinen Wirte­-Kol­legen für das leib­liche Wohl sorgen.

In der Region Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge werden ebenso Public Viewings angeboten, so zum Beispiel im Sporthotel Royal X in Seeboden, am Döbriacher Markt, im Rathauscafe Millstatt oder in der Admiral Sportsbar in Spittal an der Drau. Einzelne Matches werden des Weiteren am Hauptplatz in Obervellach übertragen.

Im Seeradies in St. Georgen am Längsee ist ebenfalls ein Public Viewing geplant. Und auch in einem großen Zelt vor der Stadthalle in Althofen findet ein Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft statt.

Euer Public Viewing ist nicht mit dabei? Dann schreibt uns eine kurze Nachricht auf Facebook, Instagram, direkt per Mail an [email protected] oder über unser Leser-Formular. Gerne ergänzen wir auch eure Veranstaltung in der Liste.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.06.2024 um 15:53 Uhr aktualisiert