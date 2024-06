Waldfriedhof „Wald der Stille“ in Knittelfeld eröffnet

Veröffentlicht am 14. Juni 2024, 15:46 / ©Markus-stock.adobe.com

In Knittelfeld gibt es eine neue Möglichkeit, Abschied zu nehmen: Der feierlich eröffnete „Wald der Stille“ bietet neben traditionellen Bestattungsformen wie Baumbestattung und Streuwiese nun auch die Option einer Waldbestattung. Gelegen in der idyllischen Umgebung der Forststraße 5a in Kobenz, ist dieser Ort besonders leicht zugänglich und nur wenige Minuten vom Knittelfelder Hauptplatz entfernt.

„Hier kann man in Frieden Abschied nehmen“

„Hier kann man in Frieden Abschied nehmen und gleichzeitig die Schönheit des Waldes bewahren. Der Unterschied zur herkömmlichen Bestattung: Es ist keine Grabpflege notwendig“, heißt es seitens der Gemeinde.