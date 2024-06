Jugendforum in Neumarkt: Jugendliche debattieren über Europas Zukunft

25 Jugendliche aus den Partnerregionen der Steiermark und dem EYFON-Netzwerk in sechs europäischen Ländern folgten der Einladung und diskutierten über ihre Zukunft in Europa.

25 Jugendliche aus den Partnerregionen der Steiermark und dem EYFON-Netzwerk in sechs europäischen Ländern folgten der Einladung und diskutierten über ihre Zukunft in Europa.

In Neumarkt in der Steiermark fand das Europäische Jugendforum (EYFON) statt, zu dem 25 Jugendliche aus sechs europäischen Ländern eingeladen waren. Die Veranstaltung konzentrierte sich auf Themen wie nachhaltige Bildung, persönliche Stärken und interkulturelle Kompetenzen. Ziel des Forums ist es, junge Menschen aus verschiedenen Ländern zu vernetzen und das Bewusstsein für ein gemeinsames Europa zu stärken.

„… es fühlte sich an, als ob die ganze Welt miteinander verbunden werden könnte“

„Es war das erste Mal, dass ich an einem Programm wie diesem teilgenommen habe. Es gibt viele Leute aus anderen Ländern, die verschiedene Sprachen sprechen, aber wir haben uns durch die Spiele und Vorträge, an denen wir teilgenommen haben, verbunden. Das war eine erstaunliche Erfahrung, es fühlte sich an, als ob die ganze Welt miteinander verbunden werden könnte. Dies ist eines der Erlebnisse, an die ich mich für den Rest meines Lebens erinnern werde“, erklärt Elvira Prusova, Studentin und Teilnehmerin aus der Ukraine.

Europäische Jugend im Austausch

Die Teilnehmer nahmen an intensiven Workshops und Vorträgen teil und erlebten ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm in der Region Zirbitzkogel-Grebenzen. Die Veranstaltung wurde von Dr. Christoph Leitl, dem Präsidenten von EYFON, initiiert, um europäische Jugendliche zu inspirieren und zu ermutigen, ihre Chancen zu nutzen und Europa positiv zu gestalten.