Petschar: „… hochwertige Lebensmittel werden teilweise verramscht!“

Seit Mai 2024 steht hinter der Marke „Kärntnermilch“ zu 100 Prozent Tierhaltung Plus. Das neue AMA-Gütesiegel-Modul „Tierhaltung Plus“ bietet den Milchkühen mehr Bewegung (Bewegungsmöglichkeit an mehr als 120 Tagen), erweitertes Gesundheitsmonitoring und palmölfreies, europäisches Futter. Konsumentinnen und Konsumenten können sich darauf verlassen, dass die Qualitätsmilch hochwertig erzeugt und unabhängig kontrolliert wird. Eine neue Umfrage zeigt, was davon den Konsumentinnen und Konsumenten in Bezug auf Milch tatsächlich wichtig ist. Die Tierhaltung hat in der Milchwirtschaft eine hohe Bedeutung. Immerhin werden bereits 74 Prozent der Milchmenge in sogenannten Laufställen gemolken, wo sich die Tiere ganztägig frei bewegen können. Neben risikobasierten Kontrollen, die mindestens einmal jährlich durchgeführt werden, bringt Tierhaltung plus zahlreiche Verbesserungen in der Tierhaltung. Dazu gehören mehr Bewegung für die Tiere an mindestens 120 Tagen im Jahr auf der Weide, auf der Alm oder im Stall sowie verpflichtende Scheuermöglichkeiten mit Scheuer- und Kratzbürsten. Außerdem müssen die Betriebe künftig am erweiterten Tiergesundheitsmonitoring des Tiergesundheitsdienstes teilnehmen. Denn gesunde Kühe sind die Voraussetzung für qualitativ hochwertige Milch. Bei Milchkühen ist daher eine kontinuierliche Überwachung der Eutergesundheit zielführend. „Tierhaltung plus“ stellt auch besondere Anforderungen an die Fütterung: So dürfen nur Futtermittel eingesetzt werden, die kein Palmöl, Palmkernöl oder daraus hergestellte Fette enthalten. Um regionale Kreisläufe und Wertschöpfungsketten in der Milcherzeugung zu stärken, sollen stattdessen Getreide und Eiweißfuttermittel aus Europa verfüttert werden. Damit hat die Kärntnermilch wieder einen Meilenstein für höchste Qualität und gesunde Milchproduktion gesetzt.