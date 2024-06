Jubiläumsfolgen der SOKO Donau werden Graz und Leibnitz gedreht

Die ORF/ZDF-Serie SOKO Donau feiert ein bemerkenswertes Jubiläum mit den Dreharbeiten zu den Folgen „Alte Liebe“ und „Acht Sekunden“ in Graz und Leibnitz. Bei einem Besuch am Mariahilferplatz gaben die Hauptdarsteller Andreas Kiendl und Martin Gruber sowie Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) und Stadtrat Günter Riegler (ÖVP) Einblicke in die Produktion, die 2025 auf ORF 1 zu sehen sein wird.

Spannende Krimigeschichten aus der Steiermark

Die Drehbücher von Frank Weller, Andreas Quetsch, Natalia Geb und Sönke Lars Neuwöhner liefern spannende Geschichten aus der Steiermark. „Alte Liebe“ entpuppt sich als kniffliger Mordfall an einer Radfahrerin in Graz, während in „Acht Sekunden“ in Leibnitz eine alltägliche Situation plötzlich zum Mord an einem Busfahrer eskaliert.

Graz als Drehort: Spannende Werbung für unsere Stadt

„Die Serie hat einen großen Beitrag zur Bekanntheit und Tourismusförderung der Steiermark geleistet“, lobt Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl. Stadtrat Günter Riegler ergänzt: „Graz als Drehort für SOKO Donau ist eine spannende Werbung für unsere Stadt.“ Heinrich Ambrosch, Geschäftsführer von Satel Film, betont stolz die umweltfreundliche Produktion nach den Richtlinien des Österreichischen Umweltzeichens. „Gemeinsam haben wir etwas Besonderes geschaffen, das über Jahre hinaus strahlen wird.“