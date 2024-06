Leberkäsesemmel um 6,90 Euro? Schock statt Rock bei Nova Rock Preise

Veröffentlicht am 14. Juni 2024, 16:37 / ©Leserfoto

Vom 13. bis zum 16. Juni 2024 kommen lokale Bands, internationale Acts und tausende Fans wieder in bester Festivallaune am Nova Rock in Nickelsdorf zusammen – hunderttausende Menschen pilgern ins Burgenland. Musik, Wetter, Stimmung der Besucher – alles dürfte heuer perfekt passen. Bei Hunger und Durst bleibt einem beim Bezahlen jedoch das Semmerl im Hals stecken.

6,90 für Bier – 6,90 für eine Semmel?

Für das große Bier legt ihr dort nämlich 6,80 Euro ab. „Aber das hat mich nicht verwundert“, so eine junge Kärntnerin, die aktuell am Nova Rock abfeiert. „Da hat sich im Freundeskreis eigentlich niemand beschwert. Schockiert sind wir allerdings von der Leberkäsesemmel um 6,90 Euro“, so die Rockerin. Da hat die Inflation wohl zu sehr zugeschlagen. Gekauft haben sie die Semmel dennoch, der Hunger war größer als das Bedürfnis Geld zu sparen.

Nova Rock: Findest du eine Leberkäse-Semmel um 6,90 Euro okay?

