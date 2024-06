Großeinsatz in Gleisdorf: 160 Kameraden kämpfen gegen Wohnhausbrand

Veröffentlicht am 14. Juni 2024, 16:38 / ©FF Untergrossau

Ein Wohnhaus steht zurteit in Fünfing bei Gleisdorf in Flammen, die Feuerwehren arbeiten mit Hochdruck daran, den Brand einzudämmen. „Aktuell stehen 10 Feuerwehren aus dem Bereich Weiz mit 130 Mann bei einem Wohnhausbrand in Fünfing bei Gleisdorf im Einsatz“, heißt es seitens des Bereichsfeuerwehrverband Weiz – BFV Weiz.

#Update

Heute, dem 14. Juni 2024, brach um 13.39 Uhr ein Dachstuhlbrand in Fünfing bei Gleisdorf aus, der einen Großeinsatz der Feuerwehren erforderte. Unterstützt durch eine Drehleiter (DLK 23/12), einen Einsatzleitwagen (ELF) und einen Atemschutztrupp, rückten insgesamt 15 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Gleisdorf sowie Feuerwehren aus Untergroßau, Obergroßau, Egelsdorf, Gnies, Markt-Hartmannsdorf, Sinabelkirchen, Pöllau bei Gleisdorf, St. Ruprecht an der Raab (mit Einsatzdrohne) und Weiz (ASF) aus. Die Leitung des Einsatzes lag bei OBR Johann Maier-Paar und BR Thomas Brandl, unterstützt von ABI Gerhard Fröhlich. Auch Polizei und Rotes Kreuz waren vor Ort im Einsatz. Der Brand konnte nach intensiven Löscharbeiten um 16.15 Uhr unter Kontrolle gebracht werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.06.2024 um 17:01 Uhr aktualisiert