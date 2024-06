Geldwäsche: Zunahme durch Internetbetrug und Krypto-Exchanger

Plus 19 Prozent

Veröffentlicht am 14. Juni 2024, 17:02 / ©APA/dpa

Denn oft seien diese der Grund für Geldwäsche, so der Spitzenbeamte. „Wir reden hier vor allem von Internetbetrug: Phishing-Attacken, Tochter-Sohn-Betrügereien“, so Manuel Scherscher, Leiter der Abteilung für Wirtschaftskriminalität im Bundeskriminalamt. Oft lieferten der Polizei dabei sogenannte „Money Mules“ entsprechende Verdachtsmomente.

Krypto-Exchanger

6.482 Verdachtsmeldungen stammten 2023 von Banken, gefolgt von 1.021 Meldungen durch Dienstleister im Bereich virtueller Währungen oder Krypto-Exchanger. Die Polizei rechnet künftig jedoch mit einem Anstieg der Meldungen aus dem Krypto-Bereich. Die weiteren Anteile entfielen auf Glücksspielanbieter, Rechtsanwälte, Notare, Versicherungen, Steuerberater oder sonstige Berufsgruppen. Scherscher und sein Kollege Louis Verdier, Leiter der Geldwäschemeldestelle im Bundeskriminalamt, betonten in diesem Zusammenhang die Bedeutung von Bewusstseinsbildung bei „Partnern“ in der Privatwirtschaft sowie jene des Austausches mit Unternehmen.

„Fin-Link“-Fall

Er verdeutlichte diesen Umstand am Donnerstag anhand der Schilderung des „Fin-Link“-Falles. Dabei wurden vergangenes Jahr durch eine kriminelle Gruppierung, wie Verdier erzählte, „massenweise SMS“ unter dem Deckmantel des Finanzamts verschickt. In den Textnachrichten wurde den Empfängern vorgegaukelt, dass eine saftige Steuernachzahlung ausständig sei und bei Zahlungsunterlassung eine Pfändung durch einen Exekutor drohe. „Es ist uns dann gelungen, dass wir 340.000 bis 360.000 Euro aufhalten konnten, weil die Banken erkannt hatten, dass ein Kunde von ihnen versuchte, Geld zu überweisen.“

Täuschend echte Ausweise

Beschäftigt hat die Kriminalisten im vergangenen Jahr jedoch auch ein anderes Phänomen. „Wir haben ab 2023 ganz stark gemerkt, dass immer mehr Österreicher mit Konten auf ihren Namen konfrontiert sind, die sie nie eröffnet haben“, so der Geldwäsche-Experte. Schnell sei erkannt worden, dass dieser Trend in Zusammenhang mit der Möglichkeit stehe, im Internet ein Konto zu eröffnen. So gebe es heutzutage zahlreiche Möglichkeiten, im Netz täuschend echte Ausweise und Reisepässe zu erstellen, im Gegenzug dazu sei jedoch bei vielen Banken die Online-Identifizierung mangelhaft. „