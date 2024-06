Sommerurlaub 2024: Das sind die günstigsten Reiseziele

Für den Sommerurlaub 2024 ist die Kaufkraft des Euros, der „UrlaubsEuro“, wieder ein wichtiger Indikator geworden. Im Durchschnitt liegt der UrlaubsEuro im Ausland 2024 um 20 Prozent über seinem Wert, obwohl er aufgrund der hohen Inflation in einigen wichtigen europäischen Urlaubsdestinationen um rund zwei Prozent weniger wert ist, als im Jahr 2023.

Manche Destinationen wurden teurer

„2024 ist der UrlaubsEuro in den beliebten Urlaubsländern Kroatien, Türkei, Griechenland, Spanien und Portugal sogar um rund 30 Prozent mehr wert als in Österreich. Allerdings sind europäische Destinationen trotz der hohen inländischen Inflation tendenziell etwas teurer und Überseedestinationen deutlich günstiger geworden“, analysiert Stefan Bruckbauer, Chefvolkswirt der UniCredit Bank Austria. „In der Türkei und in Ungarn, wo in der Vergangenheit der UrlaubsEuro am meisten wert war, bekommt man heuer aufgrund der hohen Inflation jedoch deutlich weniger als im Vorjahr.“ Ungarn bleibe jedoch trotz Inflation eine der Topdestinationen, wo der UrlaubsEuro am meisten wert ist.

Südosteuropa und Deutschland wurden billiger

Rund 30 Prozent mehr als in Österreich erhalten die Urlauber in Kroatien, der Türkei Griechenland, Spanien und Portugal. Dort habe sich in den letzten Jahren, laut Bruckbauer, der Wert des österreichischen UrlaubsEuro erhöht. Auch in Deutschland ist es günstiger, 100 Euro sind in Deutschland 108 Euro wert. In vielen Ländern Ost- und Südosteuropas ist der UrlaubsEuro weiterhin deutlich mehr wert als in Österreich, allen voran in Bulgarien, Rumänien und Polen, aber hier hat sich der Wert in beiden letzteren zum Vorjahr etwas verringert.

Überseedestinationen um durchschnittlich 11 Prozent billiger

Im Vergleich zu 2023, sind Überseedestinationen, wie die USA, durch den stärkeren Euro, trotz teils höherer Inflation, um durchschnittlich 11 Prozent günstiger geworden. Die Schweiz bleibt jedoch weiterhin eine der teuersten Urlaubsdestinationen. „In der Schweiz liegt der UrlaubsEuro nur bei rund zwei Drittel des Wertes in Österreich“ erklärt Bruckbauer.