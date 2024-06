Motorradunfall auf der Nockalmstraße forderte einen Verletzten

Veröffentlicht am 14. Juni 2024, 18:12 / ©Dawid Cedler/Pixabay

Ein jähes Ende nahm der Ausflug auf die Nockalmstraße für einen 36-jährigen Dänen. Er kam in Kehre 38 im Gemeindegebiet von Bad Kleinkirchheim nämlich aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab. In der Folge stürzte er von seinem Fahrzeug und zog sich Verletzungen im Bereich des Brustkorbes und der rechten Schulter zu. Der Mann wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert.