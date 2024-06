Doppeltes Unglück in Graz: Zwei Busunfälle innerhalb weniger Stunden

Veröffentlicht am 14. Juni 2024, 18:17 / ©5 Minuten

Am Vormittag gegen 11.20 Uhr ereignete sich der erste Vorfall auf der Körösistraße, als ein 37-jähriger Buslenker bei Grünlicht eine Kreuzung überquerte. Dabei kam es zur Kollision mit einem Auto, gelenkt von einer 61-jährigen Frau, die nach ihren Angaben ebenfalls bei Grün in die Kreuzung eingefahren war, um nach links abzubiegen. Die Folge war ein Zusammenstoß, bei dem die 61-Jährige leichte Verletzungen an der rechten Hand erlitt und zur ambulanten Behandlung ins UKH Graz gebracht wurde. Der Buslenker selbst wurde ebenfalls leicht verletzt und begab sich zur ärztlichen Untersuchung. Glücklicherweise blieben die Fahrgäste im Bus unverletzt.

Frau stürzt in Linienbus – Skateboardfahrer flüchtig

Der zweite Vorfall ereignete sich gegen Mittag auf der Alten Poststraße, als ein weiterer 37-jähriger Buslenker der Linie 65 abrupt abbremsen musste, um einen plötzlich auftauchenden Skateboardfahrer zu vermeiden. Dabei verlor eine 57-jährige Frau im Bus ihre Balance und stürzte, wobei sie leichte Verletzungen an beiden Ellbogen erlitt. Der Skateboardfahrer verließ daraufhin die Unfallstelle zu Fuß. Die verletzte Frau unterzeichnete noch vor Ort einen Revers für den Rettungsdienst, während die anderen Fahrgäste unbeschadet blieben.