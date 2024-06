Vater-Sohn-Gespann flog D-Day-Route nach: „Es war unglaublich“

Veröffentlicht am 14. Juni 2024, 18:40 / ©Martina Lemmerer

Die Abenteuer, die Matthias Lemmerer und sein „Mission Normandie 80“-Team erlebten, sind heutzutage selten. Während der „D-Day“-Jubiläums-Feierlichkeiten flogen sie ein restauriertes Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg nach England und weiter in die Normandie, genau wie die Piloten der 661. Squadron am 6. Juni 1944.

Historische Flugzeugrestauration

Vor zwanzig Jahren kauften Matthias und sein Vater Erich Lemmerer ein Wrack, das sich als historisches Juwel entpuppte: Eine Auster V, Baujahr 1944, die im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde. „Mit enorm viel Herzblut und 4.500 Arbeitsstunden haben wir das Flugzeug originalgetreu restauriert“, so Matthias. Dank intensiver Recherchen konnten sie die Geschichte des Flugzeugs und der damaligen Piloten rekonstruieren.

©Matthias Lemmerer ©Martina Lemmerer ©Martina Lemmerer ©Erich Lemmerer ©Erich Lemmerer

Spektakuläre Reise

Unter widrigen Wetterbedingungen flog das Team von Niederöblarn in der Steiermark über England nach Frankreich. Erich Lemmerer, über achtzig Jahre alt, saß als Co-Pilot im Cockpit. „Es war ein unglaubliches Erlebnis, die Route der 661. Squadron nachzufliegen“, erzählt Matthias stolz. In North Weald, England, trafen sie auf Nachfahren der Royal-Air-Force-Piloten, die ihnen originale Dienst-Utensilien anvertrauten.

Emotionales Wiedersehen und historische Flugshow

Gemeinsam mit anderen historischen Air-Force-Flugzeugen flogen sie die „D-Day“-Route nach, bis zur finalen Landung in Cherbourg, Frankreich. Dort wurde Lemmerers Auster V von Flugzeug-Enthusiasten bewundert. „Es war unglaublich, wie viele internationale Freundschaften wir knüpfen konnten“, sagte Matthias

Feier in der Heimat

Die „Mission Normandie 80“ endete am Flugplatz Niederöblarn, dem Heimat-Hangar der Auster OE-AAT. Dort feierten sie das Abenteuer mit Familienmitgliedern, Freunden und Fans. „Dieses Erlebnis wird uns für immer in Erinnerung bleiben“, so Matthias abschließend.