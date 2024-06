Qualvoller Tod: Kaiseradler wurde im Weinviertel vergiftet

Veröffentlicht am 14. Juni 2024, 19:36 / ©Pixabay / Nina

Am 12. April entdeckte ein aufmerksamer Passant den jungen Kaiseradler tot auf einem Acker im niederösterreichischen Bezirk Korneuburg. Da keine offensichtliche Todesursache erkennbar war, verständigte der Finder die Vogelschutzorganisation „BirdLife Österreich„. Aufgrund der Umstände begutachtete eine BirdLife-Mitarbeiterin den Vogel direkt vor Ort und informierte in der Folge das Landeskriminalamt und den Amtstierarzt. Johannes Hohenegger, Greifvogelexperte von BirdLife Österreich: „Da der Kropf – das ist bei Vögeln ein Speicherorgan der Speiseröhre – massiv mit Fleischstücken gefüllt war, bestand der dringende Verdacht, dass das Tier aufgrund einer vergifteten Fleischmahlzeit verendet war.“

©BirdLife Österreich Der junge Kaiseradler lag tot auf einem Acker.

Vergiftete Fleischstücke

Proben des Vogels wurden einer toxikologischen Untersuchung zugeführt. Diese ergab Carbofuran als Todesursache. Der ehemals als Insektizid verwendete Stoff ist in der EU seit 2008 verboten. BirdLife Österreich bittet daher um sachdienliche Hinweise zur Vergiftung des Kaiseradlers am Wagram. Verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum (Anfang April) können unter 059 133 30 3333 an den Journaldienst des Landeskriminalamts Niederösterreich gemeldet werden.