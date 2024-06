Autos, gute Laune und Co.: Das war der After-Work-Markt

Der Klagenfurter Benediktinermarkt wird an den „After Work“-Nachmittagen zum großen Freiluft-Gastgarten mit Tanzfläche. Der After Work Markt lockte wieder zahlreiche Besucher an und war bis auf den letzten Platz besetzt. Kulinarische Highlights und musikalische Darbietungen von Kärntner Bands rundeten den Abend perfekt ab. Die nächsten Termine sind am 30. August sowie am 6. und 13. September 2024.

Auch der Audi A3 war mit dabei!

Bei entspannten Klängen und erstklassiger Kulinarik präsentierte Porsche Inter Auto Klagenfurt den neuen Audi A3 allstreet. Die Gäste hatten die Gelegenheit, die beeindruckende Ausstattung des Fahrzeugs aus nächster Nähe zu erleben, begleitet von stimmungsvoller Live-Musik. Die Konditorei Fahrnberger sorgte mit erfrischenden Getränken und köstlichen Snacks für das leibliche Wohl der Besucher.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.06.2024 um 20:28 Uhr aktualisiert