Autofahrer mit über 2,5 Promille in Oberösterreich unterwegs

Ein augenscheinlich betrunkener, 55-jähriger Autofahrer war Freitagmittag auf der B1 Wiener Straße in Richtung Linz unterwegs. „Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise und eines Beinahe-Unfalls erstattete ein weiterer Verkehrsteilnehmer in der Folge Anzeige“, heißt es seitens der Polizei.

Wegen Ehestreit betrunken

Kurz darauf konnte der 55-Jährige von einer Streife in Traun angetroffen werden. „Er saß dort in seinem Fahrzeug“, heißt es seitens der Beamten, die ihn in weiterer Folge einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,52 Promille! Auch war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. „Als Grund für seinen Alkoholkonsum gab der 55-Jährige einen zurückliegenden Streit mit seiner Ehefrau an“, so die Polizisten.