Großes Sommer Open Air: „Wenn die Musi spielt“ in St. Oswald

Am kommenden Samstag, den 15. Juni, wird wieder mit tausenden Fans in St. Oswald in Bad Kleinkirchheim das große Sommer Open Air “Wenn die Musi spielt” gefeiert. Die Musi-Fans treffen sich schon im Vorfeld, um im Rahmen der “Kärntnermilch” Musi-Wanderwoche die Nockberge zu erwandern. Bis Sonntag, den 16. Juni, finden geführte Wanderungen im UNESCO Biospärenpark Kärntner Nockberge statt. In Begleitung von Biosphärenpark-Rangern entdecken die Teilnehmer die Besonderheiten dieser geschützten Almlandschaft und lernen ihre Musi-Stars persönlich kennen. Das Meet-and-Greet am vorhergehenden Freitag des selben Wochenendes garantiert ein Star-Treff bei der Pressekonferenz ab 11 Uhr.

©Arno Gruber Die Vorfreude auf das Open Air Konzert „Wenn die Musi spielt“ ist groß.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.06.2024 um 13:23 Uhr aktualisiert