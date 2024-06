Nach Polarlichter: Bald ist dieses Naturphänomen am Nachthimmel zu sehen

Veröffentlicht am 14. Juni 2024, 20:55 / ©Rosie Orasch

Diese Wolken, die in einem weißlich bis bläulichen Schimmer erstrahlen, setzen sich stark vom dunklen Hintergrund der späten Dämmerung ab. Sie bilden sich in einer Höhe von 80 bis 85 Kilometern in der Mesosphäre, weit oberhalb der üblichen Wolkenschichten. Diese besonderen Wolken bestehen aus Eiskristallen und entstehen durch Staubpartikel, die aus verglühten Sternschnuppen stammen.

Leuchtende Nachtwolken über Österreich im Juni und Juli sichtbar

Meteorologe Manfred Spatzierer von Ubimet erklärt wie „heute.at“ berichtet, dass die besten Möglichkeiten, die leuchtenden Nachtwolken zu beobachten, sich im Mühl-, Wald- und Weinviertel befinden. Um dieses seltene Phänomen ein bis zwei Stunden nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang zu erleben, ist ein klarer Blick nach Norden bis Nordwesten sowie eine möglichst dunkle Umgebung ideal. Allerdings sind sie nicht in jeder klaren Nacht sichtbar, da ihre Sichtbarkeit stark vom aktuellen Wetter abhängt.