Unfall in Tirol: Plötzlich regnete es Betonteile

Veröffentlicht am 14. Juni 2024, 21:09 / ©Adobe Stock/ Spitzi-Foto

Die Polizeibeamten stellten in der Folge fest, dass ein 47-jähriger Arbeiter bei der Durchführung von Verlegungsarbeiten am Gleiskörper einer Eisenbahnüberführung verunfallt war. „Er ist mit einem Schwenkarm zur Seite gekippt, durchbrach dabei eine Lärmschutzwand und kam in gefährlicher Schräglage zum Stillstand“, schildern die Polizisten.

Betonteil traf Auto

Noch bevor die Straße im Gefahrenbereich gesperrt werden konnte, trafen herabfallende Teile zudem die Motorhaube eines durchfahrenden Autos und beschädigten das Fahrzeug leicht. „Dessen Lenker sowie auch der Baggerfahrer blieben bei dem Vorfall glücklicherweise unverletzt“, betonen die Beamten. Um den Bagger wieder aufrichten und stabilisieren zu können, wurde die Bahnstrecke vorübergehend für den Zugverkehr gesperrt. Das auf die Fahrbahn gefallene Baumaterial wurde entfernt und die Austraße ebenfalls wieder für den Verkehr freigegeben.