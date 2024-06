Bis zu 26 Grad: Der Start ins Wochenende wird sonnig

Am Samstag zeigt sich das Wetter in Kärnten zunächst von seiner schönsten Seite!

Veröffentlicht am 14. Juni 2024, 21:28 / ©5 Minuten

Am Samstag zeigt sich das Wetter in Kärnten zunächst von seiner schönsten Seite! Sonnenschein und Temperaturen zwischen 22 und 26 Grad werden erwartet. Erst im Tagesverlauf machen sich über den Bergen Quellwolken bemerkbar. Diese bringen ab dem späteren Nachmittag speziell in den nördlichen Regionen – von den Tauern bis zur Pack – auch Regen und Gewitter. „In der Nacht zum Sonntag ziehen dann verbreitet Schauer über Kärnten hinweg“, prognostizieren die Meteorologen von GeoSphere Austria abschließend.