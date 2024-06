Wetterwechsel in der Steiermark: Sonniger Morgen, Gewitter am Abend

Am Samstag beginnt der Tag in der Steiermark sonnig und die Temperaturen steigen bis Mittag angenehm an. Am Nachmittag ziehen in der Obersteiermark Wolken auf und bringen gewitterartige Regenschauer mit einem auffrischenden West- bis Nordwestwind. Gegen Abend sind auch im Südosten Gewitter möglich. Die Temperaturen klettern von frischen Morgenwerten auf 22 bis 26 Grad am Nachmittag, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.