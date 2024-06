Demo: 2.000 Menschen radelten über Innsbrucker Autobahn

Die Demo in Innsbruck sei ohne Zwischenfälle verlaufen, so die Tiroler Polizei am Freitagabend. Gegen 17.20 Uhr konnte der Fahrtstreifen auf der A12 in Richtung Bregenz wieder für den Verkehr freigegeben werden. Am Landestheatervorplatz fand währenddessen noch eine Abschlusskundgebung statt. Bereits in den Reden zum Auftakt wurde die „Unentschlossenheit der Regierung“ gegeißelt und eine „Fairkehrswende“ gefordert.

Viele Familien und Senioren unter Teilnehmenden

Gegen 15 Uhr setzte sich der Demozug schließlich unter laufendem Geklingel und mit musikalischer Begleitung in Bewegung. Neben den vorwiegend jungen Teilnehmenden schwangen sich auch viele Familien und Senioren auf ihre Räder. Die Strecke – davon rund 800 Meter auf der Autobahn – wurde von zahlreichen Polizisten auf Fahrrädern, Motorrädern und Fahrzeugen begleitet. Polizeisprecher Christian Viehweider meinte zur APA, dass „mehr als 120 Beamte im Einsatz“ waren.

Gegner der Demo

Während zahlreiche „Zaungäste“ in der Innenstadt die Radler anfeuerten, machte beim Kreisverkehr der Autobahnauffahrt Innsbruck-Mitte ein Gegner der Demo auf sich aufmerksam. „Geht arbeiten statt uns auf den Sack“ stand auf einem Karton geschrieben, den er in die Höhe hielt. Viele Radler quittierten dies mit einem Lachen oder konterten: „War ich heute schon“. Ein Radler jedoch versuchte, den Demo-Gegner anzuspucken. Ansonsten verlief die Demo laut Viehweider jedoch ruhig. „Auch die Verkehrsverzögerung hält sich in Grenzen“, meinte er am späteren Nachmittag. Er führte dies auf die Vorbereitungen von Asfinag, Polizei und Land Tirol zurück. Diese hatten ein umfangreiches Konzept erarbeitet, um einen Verkehrskollaps in und um die Tiroler Landeshauptstadt zu verhindern.

Fahrraddemo führte durch die halbe Innenstadt

Auch wurde darauf hingewiesen, dass es im gesamten Stadtgebiet zu „erheblichen Beeinträchtigungen“ kommen werde. Schließlich führte die Fahrraddemo durch die halbe Innenstadt, inklusive der wichtigen Verkehrsader Südring. Die Verantwortlichen empfahlen daher, von 14.00 bis 17.30 Uhr das gesamte Stadtgebiet Innsbrucks „weiträumig zu umfahren und die eingerichteten Umleitungen auf der Autobahn zu nutzen.“ Von 17 bis 20 Uhr wollten sich die Teilnehmenden wieder beim Landestheater versammeln.

Kritik der ÖVP

Scharfe Kritik an der Demo übte indes ÖVP-Sicherheitslandesrätin Astrid Mair. „Unserer Ansicht nach wird das Ziel klar verfehlt, wenn für das so wichtige Anliegen des Klimaschutzes die komplette Autobahn am Rande der Landeshauptstadt lahmgelegt wird. Vielmehr wurde durch die Aktion Unmut in der Bevölkerung hervorgerufen“, so Mair in einer Aussendung. Mit solchen Aktionen werde das wichtige Thema Klimaschutz „letztlich konterkariert, denn solche Demos wie die heutige sorgen nur für Unverständnis und Unmut in der Bevölkerung.“ Mair betonte zudem, dass es „nicht im Sinne der Politik war, diese Veranstaltung so zuzulassen.“ Selbstverständlich müsse man die Entscheidungen der unabhängigen Gerichte anerkennen, dennoch hätte sie sich gewünscht, dass die Demo an einem weniger neuralgischen Punkt stattgefunden hätte, „als auf der Autobahn an einem Freitagnachmittag zu Beginn der Sommerreisesaison“. Das Tiroler Landesverwaltungsgericht hatte entschieden, dass die Fahrraddemo zuzulassen sei. Eine „temporäre Verkehrsbeeinträchtigung“ sei gerechtfertigt, wurde argumentiert.

SPÖ stärkte Demonstranten den Rücken

„Vollstes Verständnis für die Inhalte“ der Demo bekundete hingegen der ÖVP-Koalitionspartner SPÖ in Person von Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ). Man dürfe weniger in den Mittelpunkt stellen „dass die Autobahn für ein paar Stunden gesperrt ist, sondern mehr, was die Botschaft ist“, so Zumtobel bei einer Pressekonferenz. Natürlich gebe es aber „unterschiedliche Zugangsweisen“, in welcher Form diese Anliegen transportiert werden, fügte der Landesrat hinzu. (APA / red. 14. Juni 2024)