LKW gegen Auto: Fatales Fahrmanöver führte zu Unfall auf A2

Ein 73-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Bruck an der Leitha lenkte seinen Wagen am Freitag von der Raststation Loipersdorf kommend über die Rampe 4 auf die A2 Südautobahn. „Wegen einer in diesem Bereich befindlichen Baustelle ist bei der Rampe eine Haltelinie sowie ein Stoppschild verordnet“, heißt es seitens der Polizei. Der 73-Jährige sei laut eigenen Angaben bei der Haltelinie stehen geblieben und fuhr in der Folge in den Fahrstreifen in Richtung Wien ein. Dabei dürfte er jedoch ein Sattelkraftfahrzeug übersehen haben.

Auffahrunfall auf A2

Der 69-jährige LKW-Lenker konnte trotz sofortiger Bremsungen einen Auffahrunfall nicht mehr verhindern. Dabei wurde die 73-jährige Ehefrau des Autofahrers verletzt und ins LKH Oberwart eingeliefert. Die weiteren drei PKW-Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. Der erste Fahrstreifen der A2 musste jedoch bis 18.45 gesperrt werden.