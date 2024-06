Riskantes Überholmanöver endet mit Unfall: Biker (20) schwer verletzt

Ein Motorradfahrer wurde am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Spittal schwer verletzt.

Ein 20-jähriger Motorradfahrer aus St. Veit an der Glan überholte am Freitagnachmittag mindestens zwei vor ihm fahrende Autos entlang des Amlacher Weges in Spittal an der Drau. „Dabei übersah er aber einen entgegenkommenden 38-jährigen Autofahrer“, heißt es seitens der Polizei. Es kam zur Frontalkollision. Infolgedessen segelte der Motorradlenker einige Meter durch die Luft und kam hinter dem Auto zum Liegen. „Er wurde beim Unfall schwer“, so die Beamten. Der Autofahrer erlitt leicht Verletzungen.