Schwieriger Löscheinsatz: Auto am Nassfeld in Vollbrand

Ein Auto stand gestern Nachmittag am Nassfeld in Vollbrand.

Ein Auto stand gestern Nachmittag am Nassfeld in Vollbrand.

Veröffentlicht am 15. Juni 2024, 06:17 / ©FF Tröpolach

Die Florianis aus Tröpolach, Hermagor, Rattendorf und von der Hauptfeuerwache Villach mussten in weiterer Folge nach und nach aufs Nassfeld (Gemeinde und Bezirk Hermagor, Kärnten) ausrücken, da man vor Ort mit einigen Problemen zu kämpfen hatte. Aber alles von vorne.

Wasserknappheit als erstes Problem

Bevor die Feuerwehren überhaupt eintrafen, konnten die Betroffenen noch ihre wichtigsten Habseligkeiten aus dem Auto retten sowie den mitgeführten Anhänger samt dem damit transportierten Motorrad vom brennenden Fahrzeug abkuppeln, berichtet das Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor in einer Aussendung. Als die Feuerwehren Tröpolach und Rattendorf dann eintrafen, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand, aufgrund der Wasserknappheit am Einsatzort wurde vom Einsatzleiter der Feuerwehr Tröpolach, Ortsfeuerwehrkommandant Gernot Steiner, die Feuerwehr Hermagor nachalarmiert.

©FF Tröpolach | Das Löschen des in Vollbrand stehenden Autos… ©FF Tröpolach | …gestaltete sich aufgrund der Wasserknappheit… ©FF Tröpolach | …äußerst schwierig. ©FF Tröpolach | Auch der Spezialcontainer aus Villach musste anrücken. ©FF Tröpolach | Mehere Feuerwehren standen am Nassfeld gestern im Einsatz.

Container konnte nicht mit Wasser befüllt werden

Der Brand konnte schließlich unter schwerem Atemschutz und mit dem Einsatz von Schaumlöschmitteln von den Feuerwehren gelöscht werden. Dann brauchte man auch noch den Spezialcontainer der Hauptfeuerwache Villach, in den man das Fahrzeug verladen und zu einer Entsorgungsfirma nach Villach transportieren konnte. Da der Container aber nicht mit Wasser befüllt werden konnte, wurde der Transport bis Nötsch von einem Fahrzeug der Feuerwehr Hermagor und in weiterer Folge von einem Fahrzeug der Hauptfeuerwache Villach in die Draustadt weiter begleitet.

Kommunikation gestaltete sich schwierig

Ein weiteres Problem war die Kommunikation mit den Beteiligten, die aus Belgien waren und nur Französisch sprachen. „Durch die Anwendung einer Übersetzungs-App konnten zumindest die notwendigsten Informationen ausgetauscht werden“, so das Bezirksfeuerwehrkommando. Während des rund zwei Stunden dauernden Einsatzes war die Nassfeldstraße nur einspurig befahrbar. Im Einsatz standen 60 Einsatzkräften der Feuerwehren, Polizei und Rettung. Verletzt wurde niemand.