Schock: Klagenfurter (62) droht seiner Frau, sie umzubringen

Kurz vor Mitternacht ist gestern, am 14. Juni, die Situation zwischen einem 62-jährigen Klagenfurter und seiner 53-jährigen Ehefrau eskaliert. In der gemeinsamen Wohnung in Klagenfurt hat der Mann seine Frau mit dem Umbringen und dem Anzünden ihres Autos bedroht, berichtet nun die Polizei. Gegen ihn wurde in weiterer Folge ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Zudem wird er nun der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.06.2024 um 06:42 Uhr aktualisiert