Mitarbeiter verletzt: Brand in steirischer Textilfirma ausgebrochen

In Weißkirchen

Veröffentlicht am 15. Juni 2024, 06:40

Gegen 21.10 Uhr kam es in einer Textilfirma in Weißkirchen (Bezirk Murtal, Steiermark) zu einem Brandereignis. Bei Reinigungsarbeiten an einer Maschine brach im Bereich der Abluftanlage ein Feuer aus. Die Maschine wurde im Rahmen der Reinigung auf knapp 200 Grad aufgeheizt. Abgelagerte Flusen- und Ölrückstände, die beim Verarbeitungsprozess entstehen, dürften sich mit großer Wahrscheinlichkeit entzündet haben, berichtet nun die Polizei.

Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden

Der Brand breitete sich in weiterer Folge auf die Abluftanlage aus, konnte aber von den eingesetzten Feuerwehren rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Ein Mitarbeiter der Firma wurde mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins LKH Judenburg verbracht. Es entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Bezüglich der Brandursache folgen noch weitere Erhebungen.