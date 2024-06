Alkolenker (60) baut Unfall – und will dann zu Fuß fliehen

Am Abend

Veröffentlicht am 15. Juni 2024

Ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg lenkte gegen 19.30 Uhr sein Auto auf der Radlpass Straße (B76) in Richtung Westen, als er aus unbekannten Gründen die rechte Leitplanke touchierte. Das Fahrzeug kam in weiterer Folge ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er erneut gegen die Leitschiene und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand.

Kein weiterer Verkehrsteilnehmer an Unfall beteiligt

Laut Zeugen war kein anderer Verkehrsteilnehmer am Verkehrsunfall beteiligt. Der Lenker stieg aus dem Wagen und versuchte, die Unfallstelle zu Fuß zu verlassen, konnte jedoch von Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei angehalten werden. Ein mit dem 60-Jährigen durchgeführter Alkomattest verlief positiv und ergab eine schwere Alkoholisierung. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden.

B76 über eine Stunde lang gesperrt

Der Lenker wies blutende Verletzungen am Kopf und am Bein auf, weswegen er anschließend vom Rettungsdienst ins UKH Graz gebracht wurde. Die Feuerwehr sperrte die Straße und führte Aufräumarbeiten durch. Zudem wurde eine Umleitung über das Ortsgebiet von Lannach eingerichtet. Die B76 war über eine Stunde lang in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt.