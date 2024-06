Canyoning-Tour endet für deutsche Gruppe in Hubschrauber-Rettung

Am Kronburgbach

Gestern Mittag, am 14. Juni, haben ein 28-jähriger Deutscher sowie eine 25-jährige Österreicherin eine sechsköpfige Gruppe aus Deutschland bei einer Canyoning-Tour am Kronburgbach in der Gemeinde Zams (Bezirk Landeck, Tirol) angeführt. Während eines Abseilvorganges im unteren Abschnitt der Schlucht wurde die Gruppe gegen 15.20 Uhr dann aber vom rasanten Anstieg des Wasserspiegels überrascht, die 25-jährige Frau setzte darauf einen Notruf ab.

Gruppe von Hubschraubern gerettet

Wenige Zeit später konnte die gesamte Gruppe von den Besatzungen des Notarzt- und Polizeihubschraubers mittels Tau aus der Schlucht unverletzt geborgen und im Bereich des Inntalradweges abgesetzt werden. Im Einsatz standen auch die Bergrettung Landeck, die Rettung und die Alpinpolizei.