Rettungshubschrauber-Einsatz: Mehrere schwere Motorradunfälle in Tirol

Am 14. Juni

Der Rettungshubschrauber stand gleich bei zwei Motorradunfälle gestern Nachmittag und Abend in Tirol im Einsatz.

Veröffentlicht am 15. Juni 2024, 07:31 / ©ÖAMTC/Helge Bauer

Gestern Nachmittag, gegen 14 Uhr, war ein 71-jähriger Deutscher mit seinem Motorrad in einer Gruppe auf der Gerlos-Bundesstraße (B165) bergwärts unterwegs, als er aus unbekannter Ursache über die Fahrbahnmitte hinauskam und seitlich mit dem entgegenkommenden Auto kollidierte. Daraufhin stürzte er und verletzte sich schwer. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins BKH Schwaz geflogen werden.

42-jähriger Deutscher stürzt und prallt gegen Steinmauer

Wenig später, gegen 15.35 Uhr, war eine 25-jährige Österreicherin gerade mit ihrem Auto auf der Haunigstraße in Richtung Norden unterwegs, als sie einbiegen wollte. Einen Motorradfahrer ließ sie passieren, als sie weiterfahren wollte, kollidierte sie jedoch mit einem nachkommenden Motorrad, gelenkt von einem 42-jährigen Deutschen. Dieser kam zu Sturz, prallte neben der Fahrbahn gegen eine Steinmauer und musste verletzte von der Rettung ins BK Kufstein gebracht werden.

29-Jähriger kracht in Brückengeländer

Am Abend, gegen 20 Uhr, war dann noch ein 29-jähriger Österreicher mit seinem Motorrad auf der L216 in Richtung Kaltenbach unterwegs, als er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, auf die Gegenfahrbahn geriet und zu Sturz kam. In weiterer Folge kollidierte er mit dem Gehsteig auf der linken Fahrbahnseite und prallte schließlich gegen das Brückengeländer, wobei er verletzt wurde und vom Rettungshubschrauber ins LKH Innsbruck geflogen werden musste.