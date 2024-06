Verfolgungsjagd in Dornbirn: Polizei stoppt 24-Jährigen unter Drogeneinfluss

Poliziste führten in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni Kontrollen durch, als ein 24-jähriger Fahrer aus Dornbirn die Flucht ergriff.

In der vergangenen Nacht vom 14. auf den 15. Juni führten Polizeibedienstete Geschwindigkeitsmessungen an der L204, Lustenauerstraße durch. Gegen 01.30 Uhr versuchte ein Fahrzeuglenker einer Kontrolle zu entkommen, wendete vor dem Kontrollort und fuhr in entgegengesetzter Richtung davon. Die Flucht des Fahrzeuglenkers bei Teils hoher Geschwindigkeitsüberschreitung und Missachtung von roten Ampeln, führte die verfolgenden Polizisten quer durch Dornbin und endete schließlich im Trockenturmweg.

Suchtmittel wurden sichergestellt

Der 24-jährige Lenker aus Dornbirn stand unter Einfluss von Suchtmitteln und wurde einer ärztlichen Kontrolle unterzogen. Ebenfalls war der Fahrzeuglenker nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. Im Fahrzeug selbst konnten eine geringe Menge Kokain und ein Schlagstock sichergestellt werden. Der Autofahrer wird wegen mehrerer Strafrechts- und Verwaltungsdelikte an die Bezirkshauptmannschaft Dornbirn und die Staatsanwaltschaft Feldkirch, sein 17-jähriger Mitfahrer, welcher ebenfalls Drogen konsumiert hatte, wegen Übertretung nach dem Suchtmittelgesetz an die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt werden.