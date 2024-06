Kaltfront in Österreich: Meteorologen warnen vor Wind und Gewittern

Im Laufe des Tages bringt eine Kaltfront, die am heutigen Samstag, den 15. Juni, von Westen her in Österreich „einzieht“ in vielen Regionen Regenschauer und Gewitter, warnt nun die „GeoSphere Austria“. Vor allem im Norden und Osten sind kurzfristig auch kräftige Windböen möglich.

„Der Boden kann kaum noch Feuchtigkeit aufnehmen“

Vor allem in der Steiermark, wo bereits vergangene Woche schwere Unwetter niedergegangen sind, wird wieder vor Gewittern gewarnt, betroffen von der Warnung ist aber auch das Burgenland – hier ist es ebenfalls bereits zu schweren Unwettern gekommen. Die Meteorologen der „GeoSphere Austria“ wissen um die Problematik und meinen in der Wetterprognose nur: „Der Boden kann kaum noch Feuchtigkeit aufnehmen.“

Teils kräftigere Windböen in Teilen Österreichs

Die Gewitter dürften im Osten des Landes wohl erst am Nachmittag eintreffen, vor der Front sollte es noch sonnig sein. Im Norden des Landes – vor allem in Oberösterreich und Teilen Niederösterreichs und Salzburgs – wird dahingegen vor teils kräftigeren Windböen gewarnt. Diese können laut Meteorologen durchaus auch 70 km/h erreichen. Alle Wetterwarnungen findet ihr auf der Seite der „GeoSphere Austria“. Aktuelle Warnungen gibt es auch bei der „österreichischen Unwetterzentrale“.

Kommende Woche wird die 30 Grad-Marke geknackt

Gute Nachrichten gibt es aber für alle Sommerliebhaber. Es gilt nämlich, nur noch dieses Wochenende durchzuhalten, dann hält der Sommer erstmals so richtig in Österreich Einzug. An mehreren Tagen hintereinander sollte es dann in den meisten Regionen auch 30 Grad oder mehr haben. Wo es kommende Woche wie warm wird, erfahrt ihr hier.