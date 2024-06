Auto in Eisenbahnkreuzung geschoben – dann kam der Zug

Hier wurde am 14.. Juni abends ein Auto in die Eisenbahnkreuzung hineingeschoben.

Hier wurde am 14.. Juni abends ein Auto in die Eisenbahnkreuzung hineingeschoben.

Eine 40-jährige Frau aus dem Bezirk Eferding (Oberösterreich) war gestern Abend, gegen 18.15 Uhr, mit ihrem Auto und drei Mitfahrern (47, 41 und 13 Jahre alt) im Ortsgebiet von Straßham (Bezirk Eferding) auf der Ochsenstraße Richtung der B133 unterwegs.

Zug touchierte Auto

Bei der dortigen Eisenbahnkreuzung hielt sie aufgrund des Rotlichts an, eine nachfolgende Autofahrerin (40 Jahre alt) prallte daraufhin allerdings in das Heck des stehenden Fahrzeugs und schob es nach vorne in die Eisenbahnkreuzung – und das nur wenige Momente, bevor ein Triebwagen in die Kreuzung einfuhr. Dieser touchierte das Auto, der 47-Jährige und die Autofahrerin wurden bei dem Vorfall leicht verletzt, sie benötigten jedoch keine Rettung, heißt es seitens der Polizei nun.