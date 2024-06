Eine Ära geht zu Ende: Grazer Traditionsschuster schließt

Veröffentlicht am 15. Juni 2024, 09:53 / ©5 Minuten

Bereits im April gab der bekannte Grazer Betrieb „Leder H. Schuster“ in der Schmiedgasse sein Aus bekannt. Im Juni würde man schließen, so lautete damals die Hiobsbotschaft. Rabatte wurden in der Auslage angekündigt, die Bestandsware wurde aufgrund der bevorstehenden Schließung zu günstigeren Preisen angeboten.

©5 Minuten Seit 1898 war das Familienunternehmen… ©5 Minuten …in der Grazer Innenstadt ansässig.

„Aus gesundheitlichen Gründen“

Seit 1898 gibt es den Familienbetrieb in der Grazer Innenstadt. Ab dem heutigen Samstag, dem 15. Juni zieht sich das Lederhaus aus der Schmiedgasse zurück – der Schuster setzt sich zur Ruhe. „Aus gesundheitlichen Gründen“, so lautete die Begründung. Ein Nachfolger konnte nicht gefunden werden.