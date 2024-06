KAC verlängert mit zwei Eigenbauspielern

Veröffentlicht am 15. Juni 2024, 10:05 / ©5 Minuten

Der KAC, seines Zeichens Vizemeister, bastelt weiter munter an seinem Kader für die kommende Eishockey-Saison. Erst kürzlich hat man mit zwei Eigenbauspielern die Verträge verlängert: Tobias Sablattnig und Daniel Obersteiner. Beide spielen seit jeher beim KAC.

„Alle schätzen ihn als Spielertyp sehr“

Obersteiner, ein vielseitig einsetzbarer Stürmer, hat seinen Vertrag um eine Spielzeit verlängert. In den vergangenen beiden Jahren wurde er von zwei schweren, mittlerweile aber ausgeheilten Verletzungen zurückgeworfen. „Alle sportlichen Entscheidungsträger in unserer Organisation schätzen ihn als Spielertyp sehr, wir wissen genau, was er zum Erfolg einer KAC-Mannschaft beitragen kann“, kommentiert General Manager Oliver Pilloni die Vertragsverlängerung mit dem Angreifer.

„Er hat sich kontinuierlich verbessert und gesteigert“

Bei Sablattnig stehen die Vorzeichen etwas anders. Er blickt auf eine starke Debütsaison zurück und verlängert ebenfalls um ein Jahr. Der 21-jährige Eigenbauspieler hat ebenfalls sämtliche Nachwuchs-Stationen bei den Klagenfurtern durchlaufen und um November 2021 in der Kampfmannschaft debütiert. „Ich arbeite seit drei Jahren mit ihm zusammen und er hat sich in diesem Zeitraum kontinuierlich verbessert und gesteigert“, zeigt sich auch Assistant Coach David Fischer erfreut über die Vertragsverlängerung.