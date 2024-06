Mit 1,54 Promille: Alkolenker verursachte Totalschaden

In der vergangenen Nacht prallte ein 21-lähriger Fahrzeuglenker, unter dem EInfluss von Alkohol, gegen die Leitplanke.

In der heutigen Nacht, den 15. Juni, gegen 1.45 Uhr geriet ein 21-Jähriger auf der Pass Thurn Straße in Mittersill, Salzburg, in der dortigen „Reibhäuslkurve“ vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit und seiner Alkoholisierung über den Fahrbahnrand und prallte gegen die Leitplanke. Durch die Wucht es Anpralles lösten beide Frontairbags aus.

1,54 Promille wurden gemessen

Seine 19-jährige Beifahrerin wurde durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt und musste nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins Tauernklinikum Mittersill eingeliefert werden. Ein Alkomattest mit dem 21-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 1,54 Promille. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Salzburg und der Bezirkshauptmannschaft Zell am See angezeigt. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden.