Autoeinbrüche in Wien: Tatverdächtiger (21) versteckte sich unter Auto

Am Abend des vergangenen Freitages, den 14. Juni, wurden Polizisten des Stadtpolizeikommandos Margareten um 21.40 Uhr alarmiert, da in einer Garage die Seitenscheiben mehrerer Autos eingeschlagen waren. Die Beamten konnten in der Garage bei insgesamt drei Fahrzeugen beschädigte Scheiben und einen Mann wahrnehmen, welcher sich unter einem Auto versteckte. Der 21-Jährige wurde kontrolliert. Er wies Verletzungen im Gesicht und an einer Hand auf, die Intervention eines Rettungsdienstes lehnte er ab. Bei der Durchsuchung seines Rucksackes konnten mehrere Ausweise sowie Bankomatkarten vorgefunden werden, welche offensichtlich nicht dem 21-Jährigen gehörten. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Täter stritt den Tatvorwurf ab

In einer ersten Befragung bestritt der Mann den Tatvorwurf der Einbruchsdiebstähle in die Fahrzeuge. In einem der aufgebrochenen Fahrzeuge konnte ein Ausweis des Mannes vorgefunden werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Eine Vernehmung des Tatverdächtigen ist noch ausständig. Er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.06.2024 um 11:02 Uhr aktualisiert