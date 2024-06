Messerstecherei in Ottakring: Neue Ermittlungsdetails kommen ans Licht

Wie berichtet, soll es am 8. Juni 2024 zuvor in Wien-Ottakring zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein, bei der ein 22-Jähriger mehrere Stichverletzungen erlitt. Er wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr.

Zwei Tatverdächtige ausgeforscht

Der 22-Jährige konnte das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen. Durch intensive und akribische Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle West, konnte ein Tatverdächtiger, ein 21-jähriger algerischer Staatsangehöriger, ausgeforscht und eine Festnahmeanordnung bei der Staatsanwaltschaft Wien erwirkt werden. Im Zuge eines Schwerpunktes des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle West, konnte am 13. Juni der gesuchte 21-Jährige bei einem Suchtmittelverkauf im Bereich Yppenplatz beobachtet und festgenommen werden. Im Zuge seiner Vernehmung konnte die Identität eines zweiten Tatverdächtigen (26, afghanischer Staatsbürger) ausgeforscht werden.

Weitere Ermittlungen laufen

Der 26-Jährige soll laut derzeitigen Erkenntnissen der tatausführende Verdächtige sein. Er konnte aufgrund der engagierten Ermittlungen der zuständigen Beamten am gestrigen Freitag, den 14. Juni an seiner Wohnadresse über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen werden. Der 21-Jährige wurde nach seiner Vernehmung über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Aufgrund eines aufrechten Festnahmeauftrags nach fremdenrechtlichen Bestimmungen wurde er in weiterer Folge in ein Polizeianhaltezentrum gebracht. Der 26-Jährige zeigte sich zu den Vorwürfen nicht geständig. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht. Weitere Ermittlungen laufen.