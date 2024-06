Tragischer Spurwechsel: Fußgängerin (83) von Auto erfasst

Am Freitagabend, den 14. Juni, fuhr ein 76-jähriger Pkw-Lenker um 21.40 Uhr die Linke Wienzeile Richtung stadtauswärts und prallte beim Versuch eines Spurwechsels gegen das auf der Nebenspur fahrende Fahrzeug eines 34-Jährigen. Durch die Kollision wurde das Auto des 76-Jährigen auf den Gehsteig geschleudert, wo es zu einem Zusammenstoß mit einer 83-jährigen Fußgängerin kam.

Die Fußgängerin wurde schwer verletzt

Die 83-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt, durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt. Sowohl an den beiden Fahrzeugen, an Verkehrszeichen, Mistkübeln, zwei abgestellten Fahrrädern sowie an einem Altkleidersammelbehälter entstanden durch den Unfall Beschädigungen. Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien intervenierte an der Unfallstelle.