Schwerer Raub: Mann will Wettlokal überfallen – landet vor Gericht

Am kommenden Dienstag, den 18. Juni, wird der 63-Jährige nun vor Gericht erwartet. Er muss sich wegen „schweren Raubes“ verantworten, wie aus dem Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt hervorgeht. Am 5. April soll er in der Landeshauptstadt versucht haben, ein Wettlokal auszurauben. Dazu habe er auch ein Messer verwendet. Da ein Mitarbeiter damals lautstark „Hilfe, Überfall“ rief – mehr dazu hier -, wurden auch die Gäste darauf aufmerksam.

Gast reagiert geistesgegenwärtig

Einer der Gäste hat daraufhin geistesgegenwärtig reagiert und den Angeklagten nach einem Gerangel zu Boden gebracht und fixiert. Dadurch ist es bei dem Raubversuch geblieben. Den Vorsitz über den Schöffensenat am Dienstag hat Richter Christian Liebhauser-Karl. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.