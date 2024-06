PV-Förderungen in Kärnten: Geld lässt auf sich warten

Unzählige Kärntner haben 2023 scheinbar die Photovoltaik-Förderung des Landes zum Anlass genommen, sich solche Anlagen zuzulegen und „grünen Strom“ zu produzieren. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass es beim Land bezüglich der Auszahlung der Gelder einen Rückstau gibt. Genauer gesagt seien es mit 1. Jänner mehr als 10.000 Anträge gewesen, deren Gelder noch nicht ausbezahlt worden sind, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

PV-Förderantrag ab 2025 nur noch digital?

Bis Ende des Sommers soll es dann aber so weit sein, da sollen dann auch alle Anträge, die bis Jahresanfang 2024 beim Land eingetrudelt sind, abgearbeitet und ausbezahlt sein. 2025 möchte man aus diesen Gründen die PV-Förderung auch ausschließlich digital anbieten – als erste Kärntner Förderung überhaupt. So soll ein neuerlicher Rückstau ausgeschlossen werden.

Team Kärnten: „Es kann nicht sein…“

„Viele Kärntner beteiligen sich mit der Errichtung von PV-Anlagen aktiv an der Energiewende, die aber scheinbar in der Landesverwaltung noch nicht angekommen ist. Es kann nicht sein, dass mit 1. Januar mehr als 10.000 Förderanträge noch offen sind und in der Verwaltung liegen bleiben“, kritisiert Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer nun. Bereits seit Monaten hätte ein einfacherer Förderprozess aufgesetzt werden müssen, meint er weiter. „Über Monate hat man lieber zugeschaut, wie sich die Förderanträge türmen und nicht zeitnah bearbeitet werden können“, so Köfer, der auch eine Landtagsanfrage diesbezüglich ankündigt.