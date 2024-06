Strand von Lignano tobt: Andreas-Gabalier-Konzert zieht Massen an

„Hulapalu“ statt „Tutto Gas“ hieß es am gestrigen Freitag, den 14. Juni 2024 in Lignano Sabbiadoro. Gas gegeben hat man bei der „Beach Party“ an der Spiaggia Bell’Italia aber trotzdem. Tausende Fans (darunter auch viele Österreicher) versammelten sich am Strand, um gemeinsam zu feiern. Auch der steirische Volks-Rock’n’Roll-Sänger Andreas Gabalier rockte mit einem Konzert die Bühne. Um 18 Uhr war Showtime und der Musiker sorgte mit seiner Lederhosen – die natürlich auch am Strand nicht fehlen durfte – für ordentlich Stimmung. „Was für eine unvergessliche Party Lignano“, so das Resümee von Gabalier, welches er mit seiner Facebook-Community teilt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.06.2024 um 12:02 Uhr aktualisiert