AUA-Hagelflug: Pilot soll nicht im Cockpit gewesen sein

Veröffentlicht am 15. Juni 2024, 11:57 / ©zVg

Die Bilder des durch den Hagelsturm beschädigten AUA-Flugzeuges gingen um die Welt. Wie berichtet, waren am vergangenen Wochenende Passagiere auf einem Flugzeug der Austrian Airlines (AUA) auf dem Heimweg von Mallorca nach Wien, als sie von einem schweren Hagelsturm getroffen wurden. Der Sturm hinterließ schwere Schäden am Flugzeug, unter anderem wurde die Nase der AUA-Maschine durch den Hagel weggerissen. Die 173 Passagiere und sechsköpfige Flugzeugcrew blieben unverletzt. Die Maschine geriet laut Angaben der Austrian Airlines beim Landeanflug auf Wien in eine Gewitterzelle.

Vor Gewitter wurde gewarnt

An der Boardcrew des Fluges OS434 von Palma de Mallorca nach Wien wird nun Kritik geübt. Die Austro Control, die für die Sicherheit im Luftraum zuständig ist, soll vor dem Flug auf die Gefahr von Gewitter mit Hagel in der Region hingewiesen haben. Trotz Gewitterwarnungen soll es keine Aufforderung zur Änderung der Flugroute gegeben haben. Der Pilot und Copilot mussten während des Fluges mittels On-Board-Wetter-Radar, das zum Um-oder Überfliegen von Gewittern verwendet wird, selbst entscheiden, ob die Wetterlage geeignet war.

Pilot soll während Gewitter das Cockpit verlassen haben

Warum die Maschine, trotz Gewitterwarnung, dennoch durch die Gewitterzelle flog, ist momentan Thema einer laufenden Untersuchung. Laut Berichten soll der Pilot sechs Kilometer über dem Boden das Cockpit verlassen haben, um auf die Toilette zu gehen. Zu diesem Zeitpunkt, soll sich die Maschine bereits im Hagelsturm befunden haben. Trotz schweren Hagelschadens konnte das Flugzeug sicher landen. Wie lange diese Untersuchung dauern wird, ist noch nicht bekannt. Die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes wird nun ebenfalls eine eigene Untersuchung zu dem Fall abhalten.