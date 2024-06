Großer Andrang bei EM-Eröffnungsspiel am Neuen Platz

Veröffentlicht am 15. Juni 2024, 12:36 / ©StadtKommunikation / Hude

Noch bis inklusive 14. Juli kann man im „Wohnzimmer“ der Klagenfurter die Spiele der Fußball-Europameisterschaft in Live-Atmosphäre mit Gleichgesinnten verfolgen. Freitagabend wurde das Public Viewing auf dem Neuen Platz mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland offiziell eröffnet. „Das Public Viewing auf dem Neuen Platz, in unserem Freiluftwohnzimmer, wird einen Monat lang für großartige Stimmung und zusätzliche Belebung in der Innenstadt sorgen. Davon profitieren vor allem auch die Gast- und Wirtschaftsbetriebe. Die Fußball-Europameisterschaft ist ein sportliches und gesellschaftliches Highlight, das die Menschen mitten im Zentrum von Klagenfurt zusammenbringt“, betont Bürgermeister Christian Scheider.

Alle 51 EM-Spiele werden übertragen

Sportstadtrat Franz Petritz ergänzt: „Public Viewing bietet eine hervorragende Möglichkeit, Sport auf eine einzigartige Weise zu erleben. Solche Events fördern nicht nur das soziale Miteinander, sondern auch die kulturelle Vielfalt und das Gemeinschaftsgefühl.“ Alle 51 Spiele der Europameisterschaft werden auf der 30 Quadratmeter großen Videowall live übertragen. Die Besucher erwarten zudem ein attraktives Rahmenprogramm und gastronomisches Angebot.

Im Bedarfsfall verteilen sich die Besucher auf Gastgärten

1.000 Sitzplätze und weitere 1.000 Stehplätze stehen zur Verfügung, bei einer Überfüllung des Areals werden, wie bei den vergangenen Veranstaltungen, an den vier Eckpunkten Sicherheitskräfte positioniert und der Zugang kontrolliert. Die Besucher werden sich im Bedarfsfall auf verschiedene Gastgärten in der Innenstadt verteilen, die ebenfalls mit Bildschirmen ausgestattet sind.