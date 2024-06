Ab heute: Schienenersatzverkehr für die Straßenbahnlinien 4 und 5

Veröffentlicht am 15. Juni 2024, 13:07 / ©5 Minuten

Wegen Gleisbauarbeiten am Jakominigürtel und in der Lauzilgasse von Samstag, den 15. Juni 2024, ab 4.30 Uhr bis einschließlich Freitag, den 5. Juli 2023, bis 24 Uhr trifft die Holding Graz folgende Maßnahmen: Es wird ein Schienenersatzverkehr für die Linien 4 und 5 zwischen Jakominiplatz und Liebenau MURPARK (Linie E4) beziehungsweise Puntigam (Linie E5) eingerichtet. Die Nachtbuslinie N5 wird wegen der Bauarbeiten über die Triester Straße umgeleitet und die Haltestelle der Linie 74 nach Thondorf in Liebenau wird verlegt.