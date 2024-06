Sommer kommt: Wann darf ich in Kärnten meinen Rasen mähen?

Die Bestimmungen zum Rasenmähen sind in Kärnten in den Orten recht unterschiedlich geregelt.

Die Bestimmungen zum Rasenmähen sind in Kärnten in den Orten recht unterschiedlich geregelt.

In der kommenden Woche kommt der Sommer zum ersten Mal so richtig nach Österreich. Auch in Kärnten wird am Dienstag und Mittwoch wohl die 30 Grad-Marke geknackt werden – mehr dazu hier. Das bedeutet für viele Haus- und Wohnungsbesitzer mit Garten, dass es langsam auch Zeit wird, sich darüber Gedanken zu machen, wann man denn den Rasen mähen darf. Tatsächlich ist es nämlich so, dass die Vorschriften im Bundesland und zwischen den Gemeinden unterschiedlich sind.

Hast du einen Garten? Ja. Nein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Teils große Unterschiede in Kärnten zwischen den Orten

Die Unterschiede reichen dabei in Kärnten von Orten, in denen es keine Vorgaben gibt und wo man dementsprechend theoretisch „immer“ Rasenmähen darf, bis hin zu strikten Verboten. Dazwischen gibt es auch noch Orte, in denen Empfehlungen ausgesprochen werden. Zumeist ist es aber so, dass Verbote und Empfehlungen an Werktagen (von Montag bis Samstag) zur Mittagszeit und über Nacht gelten und an Sonn- und Feiertagen ganztags. An letzteren Tagen darf man also stellenweise in Kärnten gar nicht Rasenmähen.

Wann darf ich in Villach und Klagenfurt meinen Rasen mähen?

In Villach ist etwa die Benützung von motorbetriebenen Rasenmähern werktags von 12 bis 15 und von 19 bis 8 Uhr verboten. An Sonn- und Feiertagen darf man den Rasen in der Draustadt generell nicht mähen. In Klagenfurt ist es von 12 bis 14 und von 19 bis 7 Uhr unter der Woche und an Sonn- und Feiertagen ebenfalls vollständig verboten. Das gilt in der Landeshauptstadt aber nicht für Arbeiten im öffentlichen Interesse, die durch die Gebietskörperschaft oder in deren Auftrag ausgeführt werden.

In diesen Zeiten solltest du deinen Rasen eher nicht mähen

Wie bereits erwähnt gibt es in einigen Kärntner Orten gar keine Vorschriften, die das Mähen des Rasens regulieren würden. Die Seite „oesterreich.gv.at“ hat einen guten Überblick darüber, wann es in eurem Ort erlaubt ist, den Rasen zu mähen. Generell sei aber gesagt, dass es sicher ratsam wäre, unter der Woche um die Mittagszeit (zwischen 12 und 14 oder 15 Uhr) und in den Nacht- und Morgenstunden (zwischen 19 und 8 Uhr) den Rasenmäher nicht zu verwenden. Auch an Sonn- und Feiertagen sollte man vielleicht einfach nur die Ruhe genießen. Mit dieser Faustregel kann man kaum etwas falsch machen.